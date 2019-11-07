Париж, , 09:44 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан совершит поездку в Австралию 7−8 ноября 2019 года, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Визит министра является частью стратегического партнерства, связывающего Францию и Австралию вместе, и характеризуется важным сотрудничеством в области обороны и безопасности, а также динамичными экономическими, культурными отношениями», — говорится в заявлении МИД Франции.

Жан-Ив Ле Дриан встретится со своей коллегой Марис Пейн, с которой он обсудит основные международные проблемы, стоящие перед двумя странами в Индо-Тихоокеанском регионе. Министры подведут итоги двусторонних отношений, структурированных франко-австралийской инициативой, начатой в мае 2018 года во время визита президента Франции в Австралию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Франция и Австралия заключили историческое соглашение о стратегическом партнерстве сроком на 50 лет.

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