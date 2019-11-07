Тель-Авив, Израиль, , 09:40 — REGNUM Санкции против Ирана, которые в одностороннем порядке продолжает вводить минфин США, являются противозаконными и не соответствуют нормам международного права. Об этом сегодня, 7 ноября, в ходе рабочей поездки в Израиль журналистам заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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«Односторонние санкции […] представляют собой инструмент навязывания своей воли, фактически диктата и других проявлений гегемонистской политики, это относится к Ирану и другим регионам мира», — подчеркнул дипломат.

Рябков отметил, что продолжающаяся со стороны Вашинтона в отношении Ирана «политика максимального давления» не предполагает ни ослабления санкционного режима, ни каких-то альтернатив, однако такой курс является «провальным и успехов на внешнеполитической арене США не сулит».

«Американцы могли убедиться за последнее время, что эти санкции искомого для них результата не приносят, тем не менее они продолжают упрямо держаться данного курса», — отметил замглавы МИД РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года власти США вышли из ядерной сделки с Ираном и стали вводить санкции в отношении арабской республики. Тегеран в ответ стал поэтапно отказываться от ядерных ограничений.

1 ноября стало известно о введении Вашингтоном новых санкций в отношении Ирана. 5 ноября в Тегеране заявили об очередном сокращении обязательств по ядерной сделке.