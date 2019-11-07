Харьков, Украина, 7 ноября 2019, 09:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной продаже предприятия «Мотор Сич» американским инвесторам, сообщило 6 ноября «Радио Свобода».
Как сообщало издание The Wall Street Journal, покупкой крупнейшего на Украине производителя вертолётных двигателей заинтересовались американские инвесторы, в частности владелец частной военной компании Эрик Принс. Таким образом, США пытаются помешать Китаю завладеть данным предприятием.
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