Харьков, Украина, , 09:39 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о возможной продаже предприятия «Мотор Сич» американским инвесторам, сообщило 6 ноября «Радио Свобода».

«Я ни с кем не встречался, я ни с кем это не проговаривал, но вопрос должен быть связан с президентом Украины, потому что «Мотор Сич» — это стратегическое предприятия, поэтому я пока ничего не могу добавить к этому», — рассказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Харькове.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, покупкой крупнейшего на Украине производителя вертолётных двигателей заинтересовались американские инвесторы, в частности владелец частной военной компании Эрик Принс. Таким образом, США пытаются помешать Китаю завладеть данным предприятием.

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