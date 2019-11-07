Будапешт, , 09:38 — REGNUM Страны Центральной Европы в наибольшей степени пострадали от экономических санкций против России, введённых Евросоюзом. Об этом 7 ноября заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению.

«Страны, которые понесли огромные потери из-за санкций в отношении России, — это мы, страны Центральной Европы», — заявил Сийярто.

Кроме этого, он подчеркнул, что тесные взаимоотношения России и Венгрии сложились из-за географически близкого расположения двух стран и рассказал, что власти Венгрии хотели бы развивать отношения не только с Западом, но также и Востоком.

«Китай, который становится крупнейшей экономикой в мире, обладает огромным влиянием на Европу», — сказал глава МИД Венгрии.

Как передавало ИА REGNUM, санкции Евросоюза против России были введены в 2014 году после госпереворота в Киеве в 2013—2014 гг. и последующим выходом Крыма из-за этого из состава Украины и воссоединения полуострова с РФ в марте 2014 года.