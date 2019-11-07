Бамако, , 09:42 — REGNUM Мороган Абу Абдеррахман аль-Магриби, известный как Али Майшу, считающийся вторым по степени важности религиозным лидером группировки боевиков «Группа поддержки ислама и мусульман» (GSIM), имеющей связи с террористической группировкой «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), был ликвидирован французскими войсками в Мали. Об этом сообщила министр обороны Франции Флоренс Парли.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, министр добавила, что глава джихадистской группировки был ликвидирован в ночь с 8 на 9 октября в Мали французскими войсками при оказании поддержки со стороны вооруженных сил Мали и властей США.

Парли отметила, что аль-Магриби разыскивали на территории сахельского региона и нескольких государств, в том числе и США.

«Группа поддержки ислама и мусульман» присоединилась к группировке «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2012 году. Перед тем, как принять участие в формировании группы боевиков совместно со своим ближайшим союзником Иядом аг-Гали, аль-Магриби стал духовным лидером.

«Группа поддержки ислама и мусульман» взяла на себя ответственность за недавнее совершение нападений на вооруженные силы Мали в городах Буклесси и Монодоро, в результате которых погибло более 50 человек. Группировка также заявила о совершении теракта в столице Буркина-Фасо городе Уагадугу в 2016, 2017 и 2018 гг. В результате нападения на Уагадугу в 2016 г. погибло 30 человек, 2017 г. — 19, 2018 г. — 8.