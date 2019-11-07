Киев, , 09:29 — REGNUM В команде президента Украины Владимира Зеленского находится множество сторонников экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрей Пальчевский 6 ноября в эфире телеканала 112.ua.

«Я забил тревогу, когда увидел чудесные лица, которые окружают президента в первые дни. Я с одним из политиков больших обсудил этот момент. Я говорю: «Это же беда!». Он говорит: «Нет, это не беда, это катастрофа», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что в новом правительстве Украины находятся пять человек, которые либо работали при Порошенко, либо являются его сторонниками.

Пальчевский уверен, что в ближайшее время станет очевидна неэффективность «новой команды» Зеленского, отсутствие экономического роста на Украине и провал реформ.

«У Зеленского один выход — сажать и убирать людей токсичных. Если этого не произойдёт, с ним произойдёт моментальное «раскоронование» в самом низком смысле этого слова», — рассказал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов открыто признал, что на президентских выборах на Украине поддерживал Порошенко.

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