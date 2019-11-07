Киев, 7 ноября 2019, 09:29 — REGNUM В команде президента Украины Владимира Зеленского находится множество сторонников экс-президента Петра Порошенко, заявил бывший заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Андрей Пальчевский 6 ноября в эфире телеканала 112.ua.
Он напомнил, что в новом правительстве Украины находятся пять человек, которые либо работали при Порошенко, либо являются его сторонниками.
Пальчевский уверен, что в ближайшее время станет очевидна неэффективность «новой команды» Зеленского, отсутствие экономического роста на Украине и провал реформ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов открыто признал, что на президентских выборах на Украине поддерживал Порошенко.
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