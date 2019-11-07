Вашингтон, , 09:25 — REGNUM Президент США Дональд Трамп назвал неправдой публикацию о том, что просил генерального прокурора Уильяма Барра о пресс-конференции, касающейся своей телефонной беседы с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом Трамп написал 7 ноября в Twitter.

Издание The Washington Post, отмечает Трамп, утверждало, что Барр должен был публично рассказать об отсутствии нарушений закона в разговоре глав США и Украины. Фейковую новость о такой пресс-конференции подхватила CNN.

Речь идет об очередной «новости» из анонимных источников, которых не существует, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, сентябрьские телефонные переговоры Трампа и Зеленского обернулись скандалом. Оппоненты главы США увидели в его словах попытки размена, связанные с расследованием деятельности на Украине сына Джозефа Байдена и оказанием финансовой и военной помощи Киеву.

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