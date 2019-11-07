Оренбург, , 09:17 — REGNUM В Оренбургской области в Заксобрание на рассмотрение поступил законопроект «О дополнительном виде материальной поддержки граждан, имеющих детей, на территории Оренбургской области» (в части предоставления льготы на оплату услуги по вывозу твердых бытовых отходов лицам, не достигшим возраста 18 лет). Он предусматривает отмену платы за услугу по вывозу мусора для детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатором проекта стала фракция КПРФ в Законодательном собрании.

«Очевидно, что в силу объективных причин, малолетние граждане не являются источником значительного количества твердых бытовых отходов. В то же время размер платы за предоставление услуги по вывозу твердых бытовых отходов установлен независимо от возрастной категории. Данное положение представляется несправедливым и подлежит изменению.

Законопроектом предлагается установить льготу по оплате услуг по вывозу твердых бытовых отходов для лиц, не достигших возраста 18 лет, в размере 100%. Принятие закона будет способствовать защите прав граждан, снизит социальную напряженность и будет, несомненно, одобрено обществом», — указано в пояснительной записке.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта из областного бюджета необходимо выделить 55 174 291,9 рублей.

В заключении к законопроекту, которое дал губернатор региона Денис Паслер, говорится, что финансово-экономическое обоснование к законопроекту содержит некорректный расчет затрат. Кроме того, не указаны источники поступления средств в областной бюджет либо сокращение существующих расходных обязательств, за счет которых будет осуществляться финансирование принимаемых расходных обязательств. Между тем, законопроект может быть в последующем рассмотрен (поскольку является социально значимым) — после внесения корректив, а именно надлежащего расчета суммы расходов из бюджета, а также уточнения источников финансирования затрат.