Иерусалим, , 09:17 — REGNUM Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Я категорически отвергаю домыслы такого рода», — сказал он журналистам в ходе рабочей поездки в Израиль.

По его словам, Москва действует в интересах ливийского урегулирования и поддерживает соответствующие усилия, в том числе по линии ООН.

Рябков отметил, что это не первый раз, когда» американские СМИ распространяют разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления» в адрес России.

Напомним, ранее газета The New York Times, ссылаясь на троих высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, сообщила, что в Ливию за последние шесть недель якобы прибыли около 200 российских наемников, включая снайперов.

Ливийские врачи, пишет издание, в последнее время фиксируют у участников гражданского конфликта ранения, похожие на раны бойцов в Донбассе. Такие раны наносит оружие «российских наемников, в том числе опытных снайперов», утверждает американское издание.

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