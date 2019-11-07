Тромсё, Норвегия, , 09:16 — REGNUM Индонезия и Норвегия привержены продолжать сотрудничество в области прав человека, сообщило 6 ноября внешнеполитическое ведомство страны.

Ежегодное заседание по правам человека между Индонезией и Норвегией внесло большой вклад в укрепление отношений между странами.

«Это ощутимая форма добрых отношений и сотрудничества между двумя странами», — добавил посол Индонезии в Королевстве Норвегия и Исландия Тодунг Мулья Любис.

Двусторонний диалог был сосредоточен на нескольких повестках дня, а именно: права детей; свобода религии, убеждений и свобода слова; и несколько многосторонних вопросов, связанных с правами человека.

Кроме того, правительство Индонезии сообщило о различных достижениях государства в области поощрения и защиты прав человека, таких как усилия правительства по предотвращению браков в детском возрасте.

В дополнение к двусторонней встрече делегация правительства Индонезии также приняла участие в серии мероприятий, посвященных форуму «Азия — Европа» по правам человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава департамента по вопросам информации и общественной дипломатии министерства иностранных дел Индонезии Чечеп Хераван заявил, что вопросы прав человека и развитие культуры терпимости являются одними из основных направлений сотрудничества с Норвегией.

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