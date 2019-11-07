Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Если США решили сосредоточиться на захвате ресурсов чужих стран, то им следовало бы начать с Саудовской Аравии, а не с Сирии, заявил журналист Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.

«Если США собираются сделать ставку на идею вторжения в другие государства с целью захвата их ресурсов, было бы разумнее начать с самого верха. Например, почему бы не захватить нефтяные месторождения Саудовской Аравии? Члены королевской семьи оказались неспособны защитить свои активы, теперь у Вашингтона есть веские основания для того, чтобы получить компенсацию за десятилетия защиты Дома Саудов», — заявил Бэндоу.

Журналист отметил, что по разным оценкам, если Вашингтон восстановил бы нефтяную инфраструктуру на сирийских месторождениях, то он «смог бы красть около $8 млрд в год — не слишком большая выгода от оккупации, которая обходится намного дороже».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон сохранит войска на военной базе Эт-Танф на юге Сирии, которые будут обеспечивать безопасность сирийских нефтяных месторождений, захваченных курдами.

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