Вашингтон, 7 ноября 2019, 09:16 — REGNUM Если США решили сосредоточиться на захвате ресурсов чужих стран, то им следовало бы начать с Саудовской Аравии, а не с Сирии, заявил журналист Даг Бэндоу в статье для издания The American Conservative.
Журналист отметил, что по разным оценкам, если Вашингтон восстановил бы нефтяную инфраструктуру на сирийских месторождениях, то он «смог бы красть около $8 млрд в год — не слишком большая выгода от оккупации, которая обходится намного дороже».
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон сохранит войска на военной базе Эт-Танф на юге Сирии, которые будут обеспечивать безопасность сирийских нефтяных месторождений, захваченных курдами.
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