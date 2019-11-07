Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Даже если США и КНР смогут заключить крупную торговую сделку, им предстоит принять участие в ещё более сложных переговорах, заявили профессор Школы ветеринарной медицины при Университете Пенсильвании Томас Парсонс и научный сотрудник Университета Пенсильвании Майкл Скотт Мур в статье для издания The Hill.

«Даже если американские и китайские чиновники, вопреки всем ожиданиям, смогут заключить широкомасштабное торговое соглашение, их следующие переговоры могут оказаться ещё сложнее, поскольку им предстояло бы выяснить, как организовать совместную работу таким образом, чтобы предотвратить превращение болезней, таких как африканская чума, в глобальные эпидемии», — говорится в статье.

Эксперты отметили, что в настоящее время африканская чума распространилась за пределы Китая, достигнув территории девяти соседних стран, добавив, что в настоящий момент уже не стоит вопрос о том, достигнет ли африканская чума берегов США или нет, теперь все задаются вопросом о том, когда это произойдёт.

Напомним, вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Китае оказалась беспрецедентной по своим масштабам. Учитывая то, что на долю Китая и стран Юго-Восточной Азии приходится 60% мирового потребления свинины, вспышка АЧС привела к росту цен на свинину на мировом рынке.

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