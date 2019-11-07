Вашингтон, 7 ноября 2019, 09:14 — REGNUM Даже если США и КНР смогут заключить крупную торговую сделку, им предстоит принять участие в ещё более сложных переговорах, заявили профессор Школы ветеринарной медицины при Университете Пенсильвании Томас Парсонс и научный сотрудник Университета Пенсильвании Майкл Скотт Мур в статье для издания The Hill.
Эксперты отметили, что в настоящее время африканская чума распространилась за пределы Китая, достигнув территории девяти соседних стран, добавив, что в настоящий момент уже не стоит вопрос о том, достигнет ли африканская чума берегов США или нет, теперь все задаются вопросом о том, когда это произойдёт.
Напомним, вспышка африканской чумы свиней (АЧС) в Китае оказалась беспрецедентной по своим масштабам. Учитывая то, что на долю Китая и стран Юго-Восточной Азии приходится 60% мирового потребления свинины, вспышка АЧС привела к росту цен на свинину на мировом рынке.
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