Москва, , 09:09 — REGNUM Нанеся удар по верфи в Ньюпорт-Ньюсе в штате Вирджиния в США можно уничтожить сразу все американские авианосцы, об этом рассказал замглавы Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков.

Так, по его словам, на данной верфи находятся три стапеля, которые способны принять авианосцы, при этом два из них используются для ремонта, а один — для постройки.

В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского издания Foreign Policy, вооруженные силы США готовятся к «эпохе великодержавного соперничества», но слабо подготовлены к противостоянию с Россией и Китаем.

Так, пишет издание, Москва и Пекин создали мощные сети из ракет, радиолокационных станций, систем радиоэлектронной борьбы, что практически лишает американские силы возможности действовать в западной части Тихого океана и Восточной Европе.

Читайте также: В Пентагоне заговорили о бесперспективности авианосного флота