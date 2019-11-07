Новосибирск, , 09:08 — REGNUM Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов на ХVI форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске представил цифровые инструменты государственной поддержки агропромышленного комплекса, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

«Достаточно интересный момент в том, что программа «Цифровая экономика» и программа «Цифровой Казахстан» принимались практически в одно и тоже время — 2017 год, старт особого отношения к цифровым инструментам, толчка развития и экономики и торговых отношений. Повестка таких встреч тоже во многом цифровая. Мы выбираем свой путь, Казахстан идёт по своему, — отмел, комментируя повестку форума Дюбанов. — Но основные подходы очень похожи, это заслуга, в том числе, нашего тесного общения. На этом форуме у нас совместный доклад с Алтайским краем — мы презентуем нашу сельскохозяйственную цифровую платформу, которая участвует в оказании государственной помощи аграрно-промышленному комплексу, предпринимателям, которые вовлечены в эту сферу хозяйства, и этот продукт развиваем двумя регионами».

Отметим, в Новосибирской области сегодня автоматизировано порядка 60% господдержки по сумме объёма транзакций. В 2020 году фермеры начнут получать проактивные уведомления с персональным предложением по поддержке.