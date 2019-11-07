Москва, , 09:37 — REGNUM Россия подтвердила свое намерение оказать поддержку бурундийским институтам власти перед всеобщими выборами, до проведения которых осталось всего несколько месяцев.

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Бурунди, критикуемая международным сообществом за нарушение прав человека и притеснение оппозиционеров, теперь может рассчитывать на поддержку со стороны России.

Об этом было заявлено в ходе встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Бурунди Эзекиелем Нибигирой, который совершил визит в Москву.

Сергей Лавров отметил, что Россия не осуждает в Бурунди за насилия, происходившие в африканской стране, как и не критикует местных правительственных чиновников за притеснение оппозиции.

«Мы подтвердили неизменность нашей позиции в отношении независимости Бурунди. Также мы подчеркнули, что вмешательство иностранных государств во внутренние дела Бурунди недопустимо», — рассказал Лавров.

Россия, в отличие от западных стран, и ранее демонстрировала свою полную поддержку бурундийского руководства. Как утверждается, главы правительства Бурунди высоко оценивают подобный подход России. Министр иностранных дел восточноафриканской страны напомнил также о помощи, которую Россия оказывает Бурунди.

«Я бы хотел выразить свою искреннюю благодарность правительству и народу России… И особо выделить помощь, которую Бурунди получает от России… Предоставление Россией различных видов помощи для Бурунди является отражением крепких отношений между двумя странами», ­ — подчеркнул глава МИДа Бурунди.

Помимо всего прочего, Эзекиел Нибигира призвал российских инвесторов вкладывать свои средства в Бурунди.