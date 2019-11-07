Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Доказательства, полученные на Украине, когда их раскроют, покажут, что президент США Дональд Трамп невиновен. Об этом написал 6 ноября адвокат американского лидера Рудольф Джулиани на своей странице в Twitter.

Юрист заявил, что в 2016 году на Украине проводил расследование в отношении коррупционного сговора только в качестве адвоката, защищавшего своего клиента, Трампа, от ложных обвинений.

«Когда доказательства будут раскрыты, станет ясно, что этот нынешний фарс является такой же подставой и мистификацией, как и сговор с Россией, а может быть, и хуже», — написал Джулиани.

Напомним, в ноябре были опубликованы показания, которые посол США в ЕС Гордон Сондленд дал в Конгрессе по делу об импичменте Трампа. Он завил, что американский президент и его адвокат Джулиани добивались возбуждения уголовного дела на Украине против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

По словам посла, начало расследования было условием для личной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.