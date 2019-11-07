Омск, , 08:55 — REGNUM В Омске продолжаются мероприятия XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня, 7 ноября, выставку в омском Конгресс-холле посетили сибирские губернаторы и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

Сибирские губернаторы и полпред Сергей Меняйло у стенда Группы компаний «Титан» на выставке в Омске Анна Рыжкова

Так, на выставке были замечены губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Республики Алтай Олег Хорохордин, ранее анонсировавший свою поездку в Омск.

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Также участие в работе форума принимает омский губернатор Александр Бурков.

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Как сообщало ИА REGNUM, XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана стартовал в Омске 6 ноября. Мероприятия форума продолжаются 7 ноября, в частности, запланирована встреча президентов России и Казахстана.

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