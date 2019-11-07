Мапуту, , 08:49 — REGNUM Мозамбикская полиция задержала главу элитного полицейского подразделения, предположительно причастного к убийству видного наблюдателя на выборах, которое произошло в стране в преддверии президентских выборов в прошлом месяце. Об этом передает ВВС Africa.

По информации телерадиокомпании, Тудело Гирруго, командующий силами быстрого реагирования в Газе, был арестован после того, как чиновники начали расследование убийства. По словам представителя полиции Орландо Мудумане, дело находится на «подготовительной стадии», и расследование все еще продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 58-летний Анастасио Матавеле был застрелен, когда он покинул мероприятие по обучению наблюдателей за выборами в южной провинции Газа всего за несколько дней до октябрьских президентских выборов.

По сообщениям журналистов, тогда пять человек, вооруженных автоматами, открыли стрельбу по Матавеле, прежде чем скрыться на машине, которая позже попала в ДТП. В результате аварии двое погибли, один был арестован, а двое до сих пор остаются на свободе, сообщили в полиции после инцидента. По последним данным, четверо из пяти находившихся в транспортном средстве человек были членами сил быстрого реагирования под командованием Гирруго.

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