Абу-Даби, , 08:41 — REGNUM Индонезия призывает к международному сотрудничеству, чтобы противостоять вызовам и оптимизировать преимущества четвертой промышленной революции, также известной как «Индустрия 4.0», сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

Призыв был сделан главой индонезийской делегации, постоянным представителем Индонезии при ООН в Вене Дарманжах Джумала, на заседании ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) в Абу-Даби, которое проходит с 3 по 7 ноября 2019 года.

«Индонезия считает, что ЮНИДО может сыграть важную роль, помогая развитию промышленности, извлекая выгоду из эпохи «Индустрия 4.0». Роль ЮНИДО заключается не только в предоставлении экспертных знаний, но и в налаживании связей с партнерами по развитию и мобилизации ресурсов для увеличения потенциала производственного сектора малых и средних предприятий», — заявил Дарманжах Джумала.

В этой связи Индонезия выразила готовность содействовать и укреплять сотрудничество с ЮНИДО.

Индонезия полагает, что усилия по достижению инклюзивного и устойчивого промышленного развития не могут быть реализованы в полной мере без сотрудничества на региональном и международном уровнях.

Напомним, заседание, которое обычно проводится в штаб-квартире ЮНИДО в Вене, состоялось в Абу-Даби по просьбе ОАЭ. Это четвертый раз, когда заседание ЮНИДО проводилось за пределами Вены после Таиланда (1987 год), Камеруна (1993 год), Перу (2013 год).