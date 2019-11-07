Берлин, , 08:34 — REGNUM В Москве неоднозначно отреагировали на падение Берлинской стены, что сбивало руководство ГДР с толку. Об этом РИА Новости рассказал последний генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии и председатель Госсовета страны Эгон Кренц.

Как рассказал бывший восточногерманский лидер, на следующее утро после падения стены, разделявшей Берлин, ему позвонил посол СССР в ГДР Вячеслав Кочемасов и сказал, что в Москве обеспокоены происшедшим.

«Он [советский посол] пояснил, что мы согласовали, что граница между ГДР и ФРГ может быть открыта, но не граница в Берлине, потому что в этом случае затрагиваются интересы союзников, так определено в четырехстороннем соглашении», — рассказал Кренц.

В ответ генсек сказал, что об имеющемся соглашении Москва долгое время «не напоминала» и в то же время уважала суверенные решения ГДР. Кроме того, Кренц добавил, что если бы граница не была открыта, то могла произойти катастрофа.

Со слов экс-лидера ГДР, посол СССР попросил его описать происшедшее в телеграмме тогдашнему президенту СССР Михаилу Горбачеву. Что тот и сделал. Вскоре Кочемасов снова позвонил и поздравил ГДР от лица советского лидера.

«Менее чем за два часа две совершенно разные новости пришли из Москвы, — сказал Кренц. — Реакция Москвы поначалу сбивала меня с толку».

Напомним, 9 ноября 1989 года было открыто свободное перемещение граждан из ГДР в ФРГ и обратно. В ту же ночь толпы народа стали стихийно рушить Берлинскую стену.