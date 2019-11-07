Иркутск, , 08:26 — REGNUM В иркутском отделении «Единой России» заявили о готовности вновь возглавить правительство Приангарья. По словам секретаря реготделения Сергея Сокола, партия учла свои прошлые ошибки, передаёт портал i38.ru.

Политик сослался на результаты прошедших муниципальных выборов и данные соцопросов, отметив разочарование жителей региона в действующей власти. Он добавил, что этому способствуют многочисленные ошибки, допускаемые руководством области.

«Разделение мэров по политическим мотивам, коррупционные скандалы, отсутствие позитивных заметных людям изменений, кризис в здравоохранении, блокирование социальных законопроектов, отсутствие крупных проектов развития, фактически нерешенность ни одной значимой проблемы — вот итог работы наших оппонентов за четыре года», — отметил единоросс.

Сергей Сокол добавил, что только «Единая Россия» способна воплощать масштабные проекты, от реализации которых жители Иркутской области ощутят положительный эффект.

Напомним, губернатор региона Сергей Левченко является представителем КПРФ. Как сообщало ИА REGNUM, в последние месяцы он регулярно подвергается критике, в том числе со стороны федерального руководства, за организацию работ по ликвидации последствий наводнения. Зампред правительства России Виталий Мутко даже пригрозил ввести прямое управление в области.

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