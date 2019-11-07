Кызыл, , 08:31 — REGNUM В ходе своей рабочей поездки в войска Центрального военного округа (ЦВО) министр обороны России Сергей Шойгу провел инспекцию горной бригады, дислоцированной в республике Тува, в которой и заканчивается строительство нового военного городка.

По информации российского военного ведомства, на вооружении данной горной бригады состоят самоходные орудия «Нона-СВК», автомобили повышенной проходимости «Урал», бронеавтомобили специального назначения «Тигр-М СпН» и другие образцы вооружения, военной и специальной техники. Также тут оборудован полигон «Кара-Хаак» с горной полосой и скалодромом, предназначенный для подготовки военнослужащих.

Кроме этого, на территории бригады построен жилой дом для военных и готовится к сдаче ещё четыре объекта на 360 квартир, также построен детский сад на 200 мест, пять двухэтажных коттеджей на территории бригады, казармы, учебный корпус, столовая, парк боевых машин и конноспортивный комплекс.

«До конца текущего года планируется выйти на 100% оснащения бригады современными образцами вооружения и военной техники», — доложил главе оборонного ведомства России командующий войсками округа генерал-полковник Александр Лапин.

Отметим, 55-я бригада, которая сформирована в 2014 году, является единственным горным соединением ВС РФ, дислоцированным за Уралом.