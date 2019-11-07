Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Американский президент Дональд Трамп не давал Госдепартаменту США указаний относительно нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Добычу там ведут местные власти, заявил журналистам на брифинге высокопоставленный представитель этого ведомства.

«Нефтью занимаются местные власти в интересах местных общин», — подчеркнул представитель Госдепа.

Он отметил, что некоторые из нефтяных месторождений, которые охраняют американские военные, находятся вблизи турецкой границы. Силы США обеспечивают безопасность этого района.

Как сообщало ИА REGNUM, о выводе американских военных из северо-восточной части Сирии Трамп заявил в конце октября, оговорив при этом, что США намерены оставить под своим контролем нефтяные месторождения в этом районе.

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