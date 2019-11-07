Пекин, , 08:24 — REGNUM Девятое пленарное заседание Постоянного комитета Национального политического консультативного совета Китая (НПКСК) прошло в Пекине 6 ноября, сообщает агентство Синьхуа.

Член Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая и председатель Национального комитета НПКСК Ван Ян принял участие в пленарном заседании. Всего 16 членов Национального комитета НПКСК и его Постоянного комитета обратились к собранию, полностью поддержав решение принятые на четвертой пленарной сессии ЦК Компартии Китая 19-го созыва.

Собравшиеся призвали учиться и бережно нести в себе дух пленарной сессии. Они также призвали политических советников всех уровней принять участие в модернизации китайской системы управления.