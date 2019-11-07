Москва, , 08:24 — REGNUM «Потеря Израилем ракеты секретной системы ПРО «Праща Давида» и ее попадание в руки специалистов российского Министерства обороны — серьезно меняет всю стратегическую ситуацию для Тель-Авива» — так прокомментировал военный эксперт ИА REGNUM Владимир Васильев ситуацию с потерей Израилем секретной ракеты в Сирии.

«Во-первых, так как ракета «Праща Давида» применяется Израилем для перехвата баллистических ракет малой дальности и неуправляемых ракет большого калибра с дальностью пуска 70−300 км и для дозвуковых крылатых ракет, то она является некоторым конкурентом для российских систем С-300. И изучить тактико-технические характеристики и начинку достаточно хорошей системы ПРО одной из стран Запада — это очень важный технологический опыт, который поможет и российским разработкам в этой области «— отметил Васильев.

Во-вторых, что гораздо важнее, по словам эксперта, получение доступа к ракете позволяет реконструировать не только данные пусковой установки, но и радарного комплекса в целом: «Опять-таки это та сверхчувствительная информация, которой делиться никто просто так не будет».

В-третьих, по мнению эксперта, потенциальная потеря такого инструмента борьбы с ракетами потенциальных противников Израиля в корне меняет всю военно-стратегическую ситуацию вокруг этой страны, и в Израиле это прекрасно понимают. «Ключи к израильскому небу теперь не только в руках МО Израиля, но и в руках МО России. И вести себя в этих условиях надо соответствующе, что мы, в принципе, и наблюдаем» — подытожил Владимир Васильев.