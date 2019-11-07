Красногорск, , 08:14 — REGNUM Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова ушла в отставку, сообщает «Интерфакс».

И.о. министра здравоохранения Подмосковья стала Екатерина Огнева.

Отметим, что она станет третьим руководителем министерства с момента переизбрания губернатора Московской области Андрея Воробьёва в сентябре 2018 года. До июня 2019 года кресло министра занимал Дмитрий Матвеев, после него в должность вступила Мухтасарова, проработав министром всего несколько месяцев.

Огнева была назначена заместителем министра здравоохранения региона в октябре 2019 года.