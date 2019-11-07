Москва, , 08:12 — REGNUM Сирийские военные передали российской стороне секретную израильскую ракету класса «земля — воздух», которая была выпущена из ракетной системы «Праща Давида». Об этом сообщает китайское издание Sina.

Ранее ракета упала на территорию Сирии после неудачного пуска. Также сообщается, что со стороны Израиля были выпущены две ракеты.

«Вторая была сбита и упала на сирийской территории. Военные Сирии вывезли ракету с места крушения и доставили ее на сирийско-российскую военную базу, после чего она была доставлена в Москву», — пишет издание.

По информации китайского издания, ракета, используемая в системе ПВО «Праща Давида», будет интересна российской стороне, поскольку она сопоставима с российской зенитной ракетной системой C-400.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета была выпущена год назад, однако о ней стало известно только накануне, 6 ноября.

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