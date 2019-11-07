Амстердам, , 08:06 — REGNUM Голландский премьер-министр Марк Рютте заявил, что не помнит, было ли ему в 2015 г. сообщено о голландских авианалётах на иракские города Hawija и Мосул. В результате этих налётов погибло по меньшей мере 74 человека, в основном — мирные граждане.

На этой неделе во время дебатов в нижней палате парламента стало известно, что тогдашний министр обороны Жанин Хеннис (Jeanine Hennis) в 2015 г. дважды неверно информировала парламент об этих инцидентах. Хеннис тогда заявила, что действия голландских ВВС не привели к жертвам среди мирного населения. Однако на тот момент её ведомство уже располагало собственными и американским документами, в которых данные о гибели мирных граждан назывались «заслуживающими доверия».

В ходе дебатов нынешний министр обороны Анна Бейлевелд принесла извинения парламенту за неверную информацию, предоставленной ему в 2015 г. Она уточнила, что в 2015 г. о том, что в Ираке погибли мирные жители, было сообщено не только Министерству обороны, но и министерствам иностранных дел и внешней торговли, а также канцелярии премьер-министра Рютте.