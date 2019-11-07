Амстердам, , 07:57 — REGNUM Голландское правительство признало, что в 2015 в результате авиаудара ВВС страны в Ираке погибло несколько десятков мирных жителей. Министерство обороны знало об этом, но в ответ на запросы членов парламента в своё время отрицало, что такой факт имел место. Об этом сообщила министр обороны Анна Бейлевелд.

Речь идёт об авиаударе, нанесённом в ночь со 2 на 3 июня 2015 по мастерской по изготовлению автомобильных бомб в иракском городе Hawija. В мастерской оказались более тяжёлые взрывчатые вещества, чем было известно по данным разведки. В результате сильно пострадал соседний жилой квартал, что привело к гибели по меньшей мере 70 человек. Одновременно министр призналась, что голландские ВВС приняли участие в авианалёте на предполагаемый командный пункт ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мосуле, в ночь с 20 на 21 сентября 2015. Позднее оказалось, что под удар попал жилой дом, вследствие чего погибло четверо мирных граждан.

Это стало первым случаем, когда голландские власти поделились подробностями участия голландских вооружённых сил в военных операциях на Ближнем Востоке. Ранее они отказывались давать информацию о действиях голландских военных, ссылаясь на то, что это может повредить безопасности проводимых операций и отдельных пилотов, принимающих в них участие. С октября 2014 по июнь 2016 г. Голландия принимала участие в анти-ИГИЛовской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) коалиции в Ираке, а весь 2018 г. — в Ираке и Сирии. Известно, что самолёты голландских ВВС за это время совершили 3000 вылетов, в 2100 из которых было применено оружие.

Правительство и сейчас настаивает на том, что во время военных миссий не может делиться подробностями о военных операциях и о возможных жертв среди гражданского населения. Однако поскольку в настоящий момент Голландия принимает участие только в тренировочной миссии в Ираке, то министр сочла возможным сообщить о данных инцидентов. Правда, это случилось только после того, как на этом настояли члены парламента, и после того, как из журналистского исследования стало известно о том, что голландские авиаудары привели к жертвам среди мирного населения.

Признание голландских властей, впрочем, не означает, что они готовы выплатить компенсации родственникам жертв. Правительство Голландии настаивает на том, что иракское правительство отвечает за то, что происходит в его стране, и что поэтому именно к нему следует обращать требования о возмещении ущерба. При этом Бейлевелд выразила готовность рассмотреть, в качестве знака доброй воли, возможность создание фонда помощи иракским общинам, пострадавших от голландских авианалётов.