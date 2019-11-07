Санкт-Петербург, , 07:47 — REGNUM Смольнинский районный суд Петербурга отказался удовлетворять иск бывшего кандидата в муниципальные депутаты Анастасии Колб, проигравшей выборы в МО «Смольнинское», которое возглавляет ее отец.

Колб требовала признать итоги выборов в округе 239 недействительными, так как проект «Умное голосование» Алексея Навального, по ее мнению, «исказил» волеизъявление избирателей, оказывая психологическое давление как агитационная система, не оплаченная кандидатами. Суд отказал в полном объеме, хотя ответчик — избирком МО «Смольнинское» — в самом начале процесса встал на сторону истца.

Отметим, бывшая помощница депутата от «Единой России» Виталия Милонова раннее трудилась в Заксобрании и в Смольном. За время процесса в суде в качестве свидетелей выступали избиратели МО «Смольнинское», которые заявляли, что голосовали за победивших активистов не по указке «Умного голосования», а агитации самой Колб в округе они не помнят. Истица отмечала, что ведет политический блок в Instagram, у которого примерно 6 тыс. подписчиков, поэтому не считает себя неузнаваемой персоной.

Сторона истца также ходатайствовала о проведении экспертизы видеороликов и высказываний Навального, настаивая на том, что там есть признаки разжигания розни в отношении социальных групп «члены «Единой России» и «замаскированные члены «Единой России». Сама Колб баллотировалась в мунсовет в качестве самовыдвиженки, но набрала лишь 217 голосов, так что из 48 кандидатов заняла шестое место с конца. Ранее она участвовала в праймериз «ЕР».

Отметим, в результате выборов «Единая Россия», ранее полностью контролировавшая муниципалитет, из 20 мест в этот раз смогла выиграть только три. Остальные достались «яблочникам», «эсерам», местным активистам из движения «Центральный район за комфортную среду обитания», выдвиженцам с поддержкой штаба Навального и одному коммунисту.

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