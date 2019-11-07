7 Ноября
 
8:26

Утром 7 ноября у стен Кремля

ИА REGNUM

8:12

На митинге в Комсомольске потребовали дать проспекту Мира имя Сталина

На митинге в честь годовщины Великого Октября коммунисты Комсомольска-на-Амуре потребовали вернуть проспекту Мира имя Сталина, которое он носил до 1961 года

8:08

Шествие в Якутске в честь 102-й годовщины революции. Фото: SakhaLife.

7:41

В Оренбурге годовщину Октябрьской революции отметят демонстрацией

В Оренбургской области в честь 102-летия Октябрьской социалистической революции 7 ноября пройдут массовые праздничные мероприятия во всех районных центрах и крупных городах.

7:38

«Вихри враждебные воют над ними»: читинские коммунисты отметили 102 годовщину революции.

Цитата из канала забайкальской газеты «Вечерка»

7:36

Листовка к митингу в Казани.

7:34

На митинге 7 ноября на Сахалине коммунисты выдвинут ряд требований

7 ноября на Сахалине представители КПРФ проведут согласованный митинг, на котором намерены выдвинуть ряд требований.

7:33

Коммунисты Хабаровска впервые не проведут демонстрацию в честь 7 ноября

В Хабаровске 7 ноября впервые не будет демонстрации в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Коммунисты в этот раз решили ограничиться скромным митингом.

7:31

В Казани 7 ноября 2019 года республиканский комитет КПРФ проведёт митинг в честь 102-й годовщины Октября. Мероприятие планируют провести под десятком лозунгов, среди которых «За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!», «Доступные образование и медицину — для всех!», «Человеку труда — достойную жизнь!»

7:30

Петербургских чиновников обвинили в неуважении к истории и горожанам

В Петербурге коммунистам уже несколько лет не удается согласовать с чиновниками шествия в памятные даты советской истории. Представители КПРФ считают, что Смольный пренебрегает правами граждан и не уважает историю.

7:28

Коммунисты устроят митинг и салют в Петербурге 7 ноября

В Петербурге сторонники социалистических и коммунистических взглядов 7 ноября устроят митинг, пикеты и салют в 102-ю годовщину Октябрьской революции.