На митинге в Комсомольске потребовали дать проспекту Мира имя Сталина
На митинге в честь годовщины Великого Октября коммунисты Комсомольска-на-Амуре потребовали вернуть проспекту Мира имя Сталина, которое он носил до 1961 года
Шествие в Якутске в честь 102-й годовщины революции. Фото: SakhaLife.
В Оренбурге годовщину Октябрьской революции отметят демонстрацией
В Оренбургской области в честь 102-летия Октябрьской социалистической революции 7 ноября пройдут массовые праздничные мероприятия во всех районных центрах и крупных городах.
«Вихри враждебные воют над ними»: читинские коммунисты отметили 102 годовщину революции.
Цитата из канала забайкальской газеты «Вечерка»
Листовка к митингу в Казани.
На митинге 7 ноября на Сахалине коммунисты выдвинут ряд требований
7 ноября на Сахалине представители КПРФ проведут согласованный митинг, на котором намерены выдвинуть ряд требований.
Коммунисты Хабаровска впервые не проведут демонстрацию в честь 7 ноября
В Хабаровске 7 ноября впервые не будет демонстрации в честь очередной годовщины Октябрьской революции. Коммунисты в этот раз решили ограничиться скромным митингом.
В Казани 7 ноября 2019 года республиканский комитет КПРФ проведёт митинг в честь 102-й годовщины Октября. Мероприятие планируют провести под десятком лозунгов, среди которых «За рост зарплат и пенсий, а не цен и тарифов!», «Доступные образование и медицину — для всех!», «Человеку труда — достойную жизнь!»
Петербургских чиновников обвинили в неуважении к истории и горожанам
В Петербурге коммунистам уже несколько лет не удается согласовать с чиновниками шествия в памятные даты советской истории. Представители КПРФ считают, что Смольный пренебрегает правами граждан и не уважает историю.
Коммунисты устроят митинг и салют в Петербурге 7 ноября
В Петербурге сторонники социалистических и коммунистических взглядов 7 ноября устроят митинг, пикеты и салют в 102-ю годовщину Октябрьской революции.