7 ноября 2019 года — 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции, на семь десятилетий определившей судьбу России и тесно связанных с нею народов и территорий Евразии. Этот день уже не является государственным праздником, однако отмечается левыми силами, социалистами и коммунистами в Москве, Петербурге и других регионах Российской Федерации.