Иркутск, , 07:11 — REGNUM Глава Иркутской области Сергей Левченко выступил в программе «Отражение» на федеральном канале ОТР, рассказав о том, почему вокруг его имени в информационном пространстве появилось так много негатива, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона ответил, что и увеличение регионального валового продукта почти в полтора раза, и рост доходной части областного бюджета почти в два раза вряд ли могут понравиться его политическим оппонентам. Отсюда вполне закономерная реакция, которая выражается в желании оклеветать действующего губернатора, цитирует слова Левченко официальный областной сайт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, слухи о возможной отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко ходят не первый год, но, несмотря на громкие скандалы, ему до сих пор удаётся сохранить своё кресло. Да и сам он, судя по неоднократным заявлениям, намеревается не только отработать текущий губернаторский срок (полномочия Левченко истекают только в 2020 году), но и претендовать на новый.

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