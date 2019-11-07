Пермь, , 06:54 — REGNUM Власти Прикамья заявили о новой методике расчета стоимости квадратного метра, который учитывается при выдаче сертификата на жилье для молодых людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Добапвим, в рамках региональной программы по обеспечению жильем молодых семей получателям выплачивается сумма в размере 10% от стоимости квартиры.

Для расчета социальной выплаты по региональной программе «Молодая семья» теперь будет применяться средняя арифметическая стоимость одного квадратного метра по территории, но не ниже 31,1 тыс. рублей.

Новшество распространятся на все сертификаты, выданные с 1 января 2019 года. Таким образом молодые семьи получат перерасчет выплаты. Планируется, что процесс доплат завершится до второго квартала 2020 года.