Москва, , 06:51 — REGNUM Телеведущий Владимир Соловьёв рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1» о роли лидера движения «Суть Времени» Сергея Кургиняна в спасении ополчения Донбасса от погибели в результате предательства со стороны одно из бывших полевых командиров ополчения.

«Посмотрите на этого человека, я с ним один раз поссорился, я был неправ. Один раз в жизни. Сидит Сергей Ервандович, а рядом с ним автомат Калашникова и у него автомат Калашникова. Вот перед вами тогда тот самый «русский генерал». Он приехал туда спасать русских от уничтожения… Вы видите на Сергее Ервандовиче погоны?», — задал вопрос Соловьев, реагируя не бесконечные безумные разговоры про мифическую русскую армию, которая якобы пришла на Донбасс.

Он отметил, что Кургинян является выдающимся ученым, театральным режиссером, философом и гражданином России, который своими руками творил историю на Донбассе в тот момент, когда Донбасс мог быть смятен в результате бегства предателя Игоря Гиркина (Стрелкова). Именно он сдал Славянск и почти половину территорию ДНР, чтобы затем, переключив на себя командование, сдать и ДНР, и всё благородное ополчение Донбасса.

«Вот она, «ужасная русская армия» — Сергей Ервандович Кургинян», — подытожил Соловьев.

Напомним, что в июле 2014 года Игорь Гиркин сдал Славянск и почти половину территории ДНР. При этом до того момента он клялся костьми лечь, будто царь Леонид и его 300 спартанцев, но отстоять Славянск, умерев в процессе, если потребуется. Затем он позорно бежал, объявив себя главным на территории, которому должно подчиняться все ополчение. А затем он признался в одном из интервью, что планировал сдать и Донецк, однако ему этого, увы, сделать не дали.

Одним из тех, кто «не дал» и сделал все, чтобы предательство вскрылось был Сергей Кургинян, который приехал в Донецк с гуманитарной миссией создания военного госпиталя для ополчения. Он и его близкие стал первым, кто прямо обличил предательство, в то время как в медийном пространстве царило подавляющее восхваление «героя» Стрелкова.

Попал под влияние информационного поля и ведущий Владимир Соловьёв. Однако позже, он, найдя в себе мужество признал свою неправоту и извинился перед Кургиняном за резкие слова, произнесенные в его адрес.