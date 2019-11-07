Тегеран, 7 ноября 2019, 08:44 — REGNUM Спикер комитета по национальной безопасности Меджлиса исламского совета (парламента) Ирана Хоссейн Нагхави Хоссейни заявил, что четвертое частичное приостановление обязательств по СВПД иранской стороной не окажет никакого влияния на поведение стран Запада, значит, они так и не начнут выполнять «ядерную сделку». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
«Мы должны быть полны решимости принимать новые меры для того, чтобы заставить их выполнять свои обязательства», — отметил парламентарий. Он подчеркнул, что новый шаг Ирана положительно повлияет на развитие промышленности страны, однако не даст никаких результатов на международной арене.
Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении своих обязательств по «ядерной сделке». Иран отказывается от соглашения с июля 2019 года в ответ на выход из СВПД Дональда Трампа и возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.