Тегеран, , 08:12 — REGNUM 5 ноября экс-премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер аль Тани заявил, что план «Ормузская мирная инициатива», представленный президентом Ирана Хасаном Рухани в ходе последней сессии Генассамблеи ООН является для всех арабских стран возможностью начать диалог с Ираном, которой они должны воспользоваться. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, необходимо пользоваться возможностью начать переговоры с Исламской республикой сейчас, потому что в будущем ее не будет. «Такой возможности не будет, если Иран и США придут к соглашению. Тогда Ирану уже не надо будет с нами говорить», — отметил Хамад бен Хамад бен Джасим бен Джабер аль Тани.

Катарский экс-премьер призвал Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива повлиять на то, чтобы государства региона присоединились к иранской мирной инициативе, пока это не поздно.