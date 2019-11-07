Батон-Руж, США, , 07:11 — REGNUM Невиданная депрессия ожидает США, если к власти вернутся демократы, заявил Трамп 6 ноября, выступая на митинге сторонников в штате Луизиана.

По мнению Трампа, демократы, мечтающие трансформировать государство, становятся более тоталитарными, подавляя несогласных и распространяя ложь о невиновных. Именно демократы, как считает президент США, и хотят свергнуть американскую демократию.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США намечено проведение выборов на пост президента США. Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, уже объявил об участии в выборной гонке.

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