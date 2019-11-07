Тегеран, 7 ноября 2019, 08:13 — REGNUM 5 ноября Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал Иран вернуться к полному выполнению своих обязательств по «ядерной сделке». Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.
По словам дипломата, новый частичный отказ ИРИ от своих обязательств по СВПД создает угрозу для национальной безопасности Великобритании. Доминик Рааб заявил, что Лондон ищет пути диалога с Ираном на международном уровне, но Исламской республике необходимо начать выполнять свои обязательства по «ядерной сделке», если она хочет разговаривать с остальным миром.
Раннее Иран заявил о четвертом частичном приостановлении обязательств по СВПД. Впервые Иран частично отказался выполнять соглашение в июле 2019 года в ответ на выход из «ядерной сделки» США и возобновление односторонних санкций в отношении ИРИ.