Сеул, , 07:12 — REGNUM Увеличить плату за содержание войск потребовали от Южной Кореи власти США на переговорах в Сеуле, 7 ноября сообщает газета «Чосон ильбо».

Американская сторона потребовала включить в расходы стоимость размещения военных в соседних регионах и выставила счет на 4,7 млрд долларов.

Запрошенная американцами плата в 5 раз больше чем та, которая сейчас Южная Корея отдает за размещение военнослужащих армии США. Сеул ответил, что не готов платить такую сумму.

По словам старшего советника госдепартамента США по переговорам и соглашениям в области безопасности Джеймса Дехарта, американский президент считает, что южнокорейские власти должны больше финансировать усилия американцев по обеспечению безопасности на полуострове.

Напомним, в марте Южная Корея и США подписали 10-е соглашение о плате за размещение войск США на полуострове на сумму около 1,18 млрд долларов.

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