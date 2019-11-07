Хабаровск, , 06:39 — REGNUM Законодательная дума Хабаровского края одобрила упразднение должности вице-губернатора. С инициативой выступил глава региона Сергей Фургал, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор обосновал своё предложение тем, что в связи с тяжелым финансовым положением краевого бюджета должность вице—губернатора сейчас — лишняя трата денег. Исполнять обязанность главы региона в его отсутствие будет его первый заместитель.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор сократил несколько министерств, некоторые министерства были слиты в одно, как, например, минсельхоз и минпромторг, а некоторые, напротив, преобразованы в разные ведомства, как минтранс, который разделили на министерство промышленности и министерство транспорта. В общем, как отмечают региональные СМИ, расходы на содержание правительства края существенно не сократились.