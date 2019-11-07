Кобани, Сирия, , 05:46 — REGNUM Патрулирование российской военной полиции северо-восточной части Сирии способствует возвращению мелкой торговли в город Кобани, 7 ноября сообщает РИА Новости.

Торговые лавки, которые раньше были закрыты в этом сирийском городе, начинают восстанавливать свою работу через полторы недели патрулирования российскими военными.

По словам местного жителя, ранее торговцы переставали работать из-за высоких налогов, которые запрашивали боевики.

Напомним, 5 ноября российские и турецкие военные провели второе совместное патрулирование на северо-востоке Сирии.

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