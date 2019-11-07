Лондон, , 05:07 — REGNUM Соглашения о тактическом голосовании против Brexit (выхода из состава Евросоюза) на предстоящих досрочных выборах в парламент Великобритании достигли «Либеральная партия», «Партия Уэльса» и «Партия зелёных». Об этом 6 ноября сообщает агентство Press Association.

Brexit Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это важный момент для всех людей, которые хотят поддержать кандидатов, выступающих за сохранение членства в ЕС, по всей стране», — прокомментировала решение лидера «Либеральных демократов» Джо Суинсон.

Отмечается, что суть заключённого соглашения состоит в том, что во время голосования кандидаты перечисленных партий не будут противостоять оппоненту на выборах, который является противником Brexit, и у которого будут самые высокие шансы пройти в Палату общин.

Напомним, в конце октября Палата общин британского парламента большинством голосов приняла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести досрочные выборы в середине декабря.

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