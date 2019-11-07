Оттава, , 05:02 — REGNUM Оттава осуждает нападение боевиков на автобусную колонну канадской золотодобывающей компании Semafo в Буркина-Фасо, говорится в заявлении МИД Канады.

«Канада осуждает сегодняшнюю [6 ноября] террористическую атаку на колонну, в которой находились жители Буркина-Фасо, работающие на канадскую горнодобывающую компанию Semafo», — говорится в заявлении.

Дипломаты отмечают, что Канада поддерживает усилия правительства Буркина-Фасо по борьбе с терроризмом и по поддержанию стабильности в регионе. Канадский МИД пока не сообщил, были ли среди погибших в результате атаки граждане Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября вооруженные боевики атаковали автоколонну с рабочими золотодобывающего предприятия Semafo на востоке Буркина-Фасо. В результате нападения погибли не менее 37 человек, еще более 60 получили ранения. Власти Буркина-Фасо не исключат, что число погибших может возрасти.

Читайте ранее в этом сюжете: 37 человек погибли в результате нападения в Буркина-Фасо