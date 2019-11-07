Вашингтон, , 04:17 — REGNUM Информатор, с подачи которого была запущена процедура так называемого импичмента президента США Дональда Трампа, продолжает работать в разведке, и специализируется на Украине. Об этом 6 ноября пишет газета Washington Examiner со ссылкой на бывших чиновников Белого дома.

Сегодня информатор, по сведениям издания, продолжает контактировать с сотрудником Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Александером Виндманом, также отвечающим за вопросы, связанные с Украиной. Вместе с тем, на слушаниях в палате представителей Конгресса Виндман сообщал, что ему неизвестно лицо, выступившее осведомителем.

Ранее в Washington Examiner предполагали, что осведомителем по скандальному делу мог выступить бывший аналитик ЦРУ, который при бывшем американском президенте Бараке Обаме был направлен в СНБ и занимался Украиной, работая с бывшим президентом США Джозефом Байденом.

В свою очередь авторы портала Real Clear Politics предположили, что имя этого агента — Эрик Чарамелла. Ему 33 года, он является зарегистрированным демократом, кадровым сотрудником ЦРУ, и специализируется на России и Украине.

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