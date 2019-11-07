Вашингтон, , 04:00 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Джефф Сешнс планирует избираться в Сенат Конгресса США от штата Алабама, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Республиканской партии.

Сообщается, что Сешнс хочет вновь занять место сенатора от штата Алабама, от которого он отказался ради места в администрации президента США Дональда Трампа. По данным источника, деньги на избирательную кампанию ему поможет собрать сенатор Ричард Шелби. Отмечается, что Сешнс планирует участвовать в выборах в 2020 году, однако пока неизвестно, как на это отреагирует Трамп.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2018 года Джефф Сешнс ушел с поста генпрокурора США. На его должность был назначен Уильям Барр, который и по сей день занимает пост генпрокурора и главы минюста США.