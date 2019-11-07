Вашингтон, , 03:59 — REGNUM Начало работы Конституционного комитета Сирии было бы невозможно без участия России, заявил 6 ноября журналистам представитель Госдепартамента США.

По его словам, у сторон есть разногласия относительно работы новой политической структуры. Например, власти Сирии хотели бы минимального влияния этого органа на проводимую политику.

«Мы же хотим, чтобы влияние было максимальным, именно здесь проходит линия напряженности между нами и Россией», — пояснил спикер.

Дипломат также признал, что без участия Москвы создание указанного органа было бы невозможным. Напомним, Конституционный комитет Сирии начал работу в Женеве 30 октября. В его состав входят по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества.

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