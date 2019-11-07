Чанчунь, Китай, , 03:49 — REGNUM Бывший борец с коррупцией из провинции Цзилинь на северо-востоке Китая Цю Дамин приговорен к 14 годам за взяточничество и растраты общественных средств, сообщает агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Шицзячжуана в провинции Хэбэй вынес вердикт обвиняемому 5 ноября. Цю ранее возглавлял Цзилиньскую комиссию по проверке дисциплины на надзорную комиссию. Он также был оштрафован на 1,7 млн юаней (около $242 тыс.), а все его незаконные накопления были конфискованы.

Суд выяснил, что Цю, занимая различные посты с 2003 по 2018 годы в Цзилине, пользуясь своими возможностями от занимаемых должностей получил денежных средств и имущества на сумму более 35,94 млн юаней. Цю принял свой приговор и не будет подавать апелляцию.