Богота, , 03:47 — REGNUM Министр национальной обороны Колумбии Гильермо Ботеро 6 ноября объявил о своей отставке, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что решение об отставке было принято в ходе обсуждения с президентом Колумбии Иваном Дуке политической ситуации в стране.

Как подчеркивает El Tiempo, решение об отставке Ботеро было принято после обсуждения в парламенте республики 5 ноября вопроса о насилии в департаменте Каука.

Также издание отмечает, что данное решение было обнародовано вскоре после того, как Генеральная прокуратура Колумбии объявила, что из числа погибших в ходе операции в августе прошлого года в Сан-Висенте-дель-Кагуан, были опознаны 15 тел, 8 из которых являются несовершеннолетними, в том числе 12-летняя девочка.

Как сообщало ИА REGNUM, Гильермо Батеро, последовательный противник мирных соглашений с «Революционными вооруженными силами Колумбии», возглавил министерство обороны Колумбии в июле 2018 года.

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