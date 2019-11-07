Вашингтон, , 03:37 — REGNUM Преемник ликвидированного главаря группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу-Бакра Аль-Багдади долго не проживет. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба госдепартамента США, которая приводит слова представителя ведомства.

Террорист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Высокопоставленный сотрудник Госдепа отметил, что если новый лидер организации пребывает в Ираке или в Сирии, то у него осталось мало времени на этом свете.

По словам американского чиновника, происхождение и личность приемника аль-Багдади пока не известны, но у властей США есть небольшой объем информации по новому главарю террористов.

Напомним, 27 октября президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении Абу-Бакра аль-Багдади.

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