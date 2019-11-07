Дар-эс-Салам, Танзания, , 03:09 — REGNUM Экономическая столица Танзании — Дар-эс-Салам — станет местом проведения саммита министров иностранных дел стран Северной Европы и Африки, 6 ноября сообщает министерство иностранных дел Финляндии.

Саммит откроется 7 ноября. В мероприятии примут участие главы внешнеполитических ведомств пяти европейских стран — Швеции, Дании, Финляндии, Норвегии и Исландии, а также 29 представителей африканских государств.

Председателем саммита назначен президент Танзании Джон Магуфули. Главными темами мероприятия станут мирное сосуществование и угрозы безопасности в Африке.

Встречи глав внешнеполитических ведомств в данном формате проводятся ежегодно с 2001 года.

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